Schede SIM speciali: controllate nel vostro smartphone, potreste essere i fortunati!

“Una SIM vale l’altra”: non esiste affermazione più falsa di questa! Ogni smart card è particolare a suo modo, sia per un dettaglio che va a toccare dei tasti delicati appartenenti a chi le possiede, che per l’ordine in cui sono posti i numeri. Vi spieghiamo meglio: nel mondo della telefonia si nascondono delle schede sim speciali per una serie di ragioni che vi diremo nel paragrafo seguente.

Schede SIM speciali: quali sono le più costose?

Scusateci per la burla. Dove eravamo rimasti? Ah si! Stavamo dicendo che i collezionisti impazziscono per le sim card speciali tanto da arrivare a pagare oro per queste. Su eBay possiamo trovare diversi esemplari che raggiungono addirittura delle cifre a 5 o a 6 zeri grazie alla composizione del loro numero.

Per il resto abbiamo intervistato direttamente Krzysztof K. W, uno dei collezionisti. Egli alla domanda “Passando tra privati e realtà commerciali, quanto si è disposti a spendere?”, ha risposto: “Tutto è relativo. Al giorno d’oggi il costo per una SIM Rara è aumentato parecchio rispetto al decennio scorso. Generalmente il prezzo si aggira intorno ai 1.500 – 2.000 euro con richieste che, nel caso di società per azioni e grandi multinazionali, arrivano addirittura a 50.000 euro. Non è raro essere contattato da sceicchi, procuratori ed acquirenti di alto livello come, ad esempio, calciatori, allenatori di squadre importanti e sponsor”.