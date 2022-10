I social network rivali hanno cercato di imitare la straordinaria popolarità di TikTok da quando è diventato famoso. Twitter è rimasto indietro quando si tratta di contenuti video, ma l’azienda è desiderosa di scusarsi. Twitter ha annunciato due nuovi miglioramenti che modificherebbero il modo in cui i suoi utenti guardano i video nel tentativo di ridurre il divario funzionale tra il suo servizio e quello della concorrenza.

Per iniziare, nella scheda Esplora sarà presente un nuovo carosello di video, in cui gli utenti di Twitter vedranno i film consigliati in base alle tendenze e al materiale che normalmente apprezzano. Per il momento, il carosello video è accessibile solo agli utenti di alcuni paesi che utilizzano Twitter in inglese su iOS e Android.

Twitter sta espandendo la sua piattaforma

Ancora più cruciale, gli utenti di Twitter possono estendere i video a schermo intero indipendentemente dal fatto che vengano ripresi orizzontalmente o verticalmente. Toccando o facendo clic su un video nell’app Twitter, potrai passare alla modalità a schermo intero.

La capacità va oltre la semplice possibilità di visualizzare un video in modalità a schermo intero. Puoi scorrere verso l’alto per iniziare a visualizzare materiale video aggiuntivo, ma puoi anche uscire dal lettore multimediale e tornare al Tweet originale facendo clic sulla freccia indietro nell’angolo in alto a sinistra.

È una funzione utile che avrebbe dovuto essere inclusa perché il materiale video è diventato così popolare tra gli utenti dei social network. Il nuovo visualizzatore multimediale di Twitter, che offre un’esperienza simile a TikTok, sarà accessibile nei prossimi giorni a tutti coloro che utilizzano Twitter in inglese su iOS. Twitter intende migliorare l’esperienza multimediale fornita dal suo servizio nei prossimi mesi, quindi non perderti ulteriori informazioni.