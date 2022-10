Microsoft Teams afferma che una nuova soluzione basata sull’intelligenza artificiale per il suo software di videoconferenza eliminerebbe i problemi di comunicazione causati da interruzioni improvvise e brevi della connettività Internet. Microsoft ha notato in un post sul blog che il loro nuovo modello di apprendimento automatico si basa su una tecnologia esistente chiamata ‘Packet Loss Concealment’ (PLC), che cerca di ‘fare ipotesi sul materiale mancante’ quando una connessione si interrompe mentre sta parlando un partecipante alla chiamata.

Ha inoltre affermato che il modello AI può prevedere ‘fino a 80 millisecondi consecutivi di audio’, un aumento significativo rispetto alle implementazioni PLC non potenziate dall’IA. Secondo la società, ciò rende la perdita di pacchetti impercettibile per i consumatori.

Teams migliora la sua piattaforma

È un’enorme promessa e, sebbene il feedback post-rilascio sia stato favorevole (gli utenti segnalano di aver rilevato la perdita di pacchetti il ​​15% in meno) e le demo sono chiaramente coinvolgenti, c’è sempre spazio per miglioramenti. Questo miglioramento potrebbe verificarsi prima del previsto, grazie alla dedizione di Microsoft alla condivisione di questa tecnologia con accademici e sviluppatori in tutto il mondo.

Non dobbiamo anticipare miracoli – ha affermato Microsoft di non poter aumentare l’affidabilità di una rete esterna – ma questo dovrebbe aiutare ad alleviare il fastidio di brusche interruzioni di connessione che tagliano brevi frasi che affliggono il mondo del lavoro ibrido dal Covid-19.

Dovrebbe anche implicare che in futuro le implementazioni PLC migliorate diventeranno più popolari sul Web, poiché i clienti che desiderano aumentare la qualità delle chiamate non sono obbligati a utilizzare Microsoft Teams. Nel frattempo, i clienti di Microsoft Teams su Windows possono trarre vantaggio dai miglioramenti, che devono essere eseguiti solo quando necessario per ridurre il carico della CPU. Microsoft ha affermato che il supporto per Mac e smartphone è in arrivo.