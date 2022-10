I rendering che pretendono di mostrare il Samsung Galaxy A14 sono emersi online. Insieme a Giznext, il credibile tipster Onleaks (alias Steve Hemmerstoffer) ha condiviso le fotografie con il pubblico. I rendering mostrano l’aspetto generale dello smartphone, oltre ad un paio delle sue specifiche essenziali. La futura voce nella serie Galaxy A di Samsung arriverà come sostituto del Galaxy A13 al momento del lancio.

I rendering mostrano che il Galaxy A14 ha un mento un po’ più spesso e una tacca a forma di U. Sul lato destro del dispositivo troverai il bilanciere per la regolazione del volume così come il pulsante di accensione, che funge anche da scanner di impronte digitali. Sul pannello posteriore ci sono tre sensori della fotocamera impilati verticalmente, tuttavia non è presente alcun modulo per collegarli. Nella parte inferiore del gadget si possono trovare una griglia dell’altoparlante, un jack per cuffie da 3,5 millimetri e un connettore USB-C.

Galaxy A14 includerà un display da 6.8 pollici

Secondo la fonte, il Galaxy A14 sarebbe dotato di un enorme display LCD da 6,8 pollici e con una risoluzione di FHD+. Il prossimo smartphone è stato individuato in un colore nero, ma dopo il lancio, dovremmo anticipare la disponibilità di ulteriori varianti di colore.

Altre caratteristiche cruciali del Samsung Galaxy A14, come la CPU del dispositivo, la configurazione della fotocamera, la RAM, lo spazio di archiviazione e le dimensioni della batteria, sono ancora sconosciute. Inoltre, non è ancora noto se l’azienda sudcoreana introdurrà il futuro smartphone in entrambe le varianti 4G e 5G, come ha fatto con il Galaxy A13. Le perdite dall’Europa, tuttavia, implicano che il Galaxy A14 potrebbe essere offerto solo nel modello 5G e che sarà il telefono 5G più conveniente dell’azienda nel 2023.