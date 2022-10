La scheda grafica RTX 4090 di Nvidia, che sarà disponibile tra meno di due settimane, è stata trovata in nuovi benchmark trapelati, il che ha deluso alcune persone. La GPU è stata messa alla prova nel test Geekbench CUDA, come riportato su Twitter da Benchleaks, tramite VideoCardz.

Come al solito, siate sospettosi e tenete a mente che la contraffazione è possibile, ma i due punteggi pubblicati per l’RTX 4090 sono 417.713 e 424.332, che sono all’incirca intorno alla soglia di 420.000. Secondo i confronti di Geekbench CUDA, l’RTX 4090 è circa l’80% più veloce del suo predecessore, il 3090, e circa il 60% più veloce della scheda Ampere più veloce, l’RTX 3090 Ti.

Nvidia RTX 4090 si prepara al debutto

Il PC in cui è stata testata la GPU di punta di Nvidia ha una CPU Ryzen 9 7950X (su una scheda madre X670E) e 32 GB di RAM DDR5-6000, quindi il cast di supporto è stato forte in questo scenario. (Per inciso, il 7950X ha raggiunto un boost medio di molto vicino a 5,7 GHz durante i test.)

Geekbench CUDA è, ovviamente, una misura di carichi di lavoro pesanti (data center), quindi gli utenti professionali, non i giocatori, saranno interessati a visualizzare questi risultati. Ma è comunque affascinante per tutti confrontare la potenza relativa dell’RTX 4090 rispetto all’RTX 3090 nel primo test non Nvidia.

Alcuni ritengono che questo sia un indicatore decente del tipo di prestazioni che possiamo aspettarci dai giochi, al contrario del ray-tracing, che è stata l’enfasi principale di Nvidia per il marketing pre-rilascio prima del debutto dell’RTX 4090.