Da un po’ di tempo, il software Expert RAW di Samsung è disponibile per la serie Galaxy S22 e alcuni altri telefoni Galaxy. Expert RAW sarà ora compatibile con tre dei precedenti device di Samsung, tra cui Galaxy Note 20 Ultra, S20 Ultra e Z Fold2.

Secondo un post sul forum, Samsung ha aggiornato il software Expert RAW per includere la compatibilità per i dispositivi Galaxy S20 Ulta, Note 20 Ultra e Fold 2. Tuttavia, a causa della loro età e dell’incapacità di eguagliare la potenza di elaborazione degli attuali telefoni di punta, Samsung informa che la qualità e i tempi di elaborazione degli smartphone possono variare.

Samsung, la sua app per fotocamera è un successo

Se non hai dimestichezza con Expert RAW di Samsung, potrebbero essere necessari alcuni chiarimenti. I fotografi con conoscenze pregresse possono utilizzare questa app per scattare fotografie con una gamma dinamica più ampia rispetto all’app di base della fotocamera. Ha anche una pletora di controlli di scatto manuali. Puoi anche acquisire immagini in formato RAW, che ti consente di modificarle in seguito in programmi come Adobe Lightroom.

Sebbene Samsung stia cercando di aggiungere nuove funzionalità all’app, non aspettarti che tutte siano accessibili su smartphone meno recenti. Alcune funzionalità saranno accessibili esclusivamente sui flagship più recenti poiché dispongono dell’hardware necessario per gestirle. Secondo i rapporti, Samsung sta esplorando l’opzione per aggiungere velocità dell’otturatore, ISO e impostazioni delle preferenze personalizzate alla modalità di registrazione video Hyperlapse.

Se possiedi uno dei suddetti dispositivi Samsung e desideri provare il software Expert RAW, puoi farlo tramite il Galaxy App Store.