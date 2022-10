I nuovissimi Pixel 7 e 7 Pro saranno i nuovi flagship di Google e il loro debutto è atteso durante un evento dedicato che si terrà il 6 ottobre. Tuttavia, a meno di una settimana di distanza è possibile ammirare entrambi i device in alcuni render trapelati grazie al lavoro degli insider.

Le immagini ottenute dai ragazzi di 91mobiles sono di alta qualità e quindi, molto probabilmente, si tratta di render destinati alla stampa. A giudicare da queste foto, Google ha scelto di mantenere un design simile a quello della precedente generazione.

Ecco quindi che i Pixel 7 e 7 Pro avranno un notch posizionato nella parte alta e centrale del display. I tasti di accensione/spegnimento e del volume sono sul lato destro mentre, sul lato posteriore, il comparto fotografico è impreziosito da un’area satinata a contrasto con il colore della scocca.

Google si sta preparando al debutto della famiglia Pixel 7 e a pochi giorni dal lancio ufficiale ecco arrivare le foto ufficiali dei due device

Stando alle indiscrezioni, la famiglia Pixel 7 manterrà un forte collegamento con i Pixel 6 anche dal punto di vista hardware. I display, le fotocamere posteriori e le batterie saranno le stesse utilizzate nella precedente generazione.

A cambiare, invece, sarà il System-on-Chip sarà il Tensor G2, il SoC proprietario di Google. Piccole differenze sono previste anche nella fotocamera frontale che diventa di 11 megapixel invece dei 6 dei precedenti modelli.

Il prezzo di lancio potrebbe essere fissato a partire da 599 dollari per Pixel 7 e 899 dollari per la variante Pro. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutte le novità per i device targati Google.