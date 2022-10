In queste ore, eufy Security ha presentato il nuovissimo sistema di sicurezza di nuova generazione chiamato Edge Security System. Il produttore, facente parte della famiglia Anker Innovation, ha voluto rendere il sistema sempre più intelligente, preciso e sicuro.

Il sistema di sicurezza Edge si basa sul nuovo HomeBase 3, la centralina che gestisce ed elabora le informazioni ottenute dalle eufyCam 3. Grazie alla tecnologia proprietaria BionicMind, le immagini registrate sono elaborate dall’Intelligenza Artificiale (IA) che lavora sulla base dell’ autoapprendimento.

Il sistema imparerà a riconoscere le persone, gli oggetti e perfino gli animali domestici. Tutte queste informazioni saranno catalogate all’interno della HomeBase 3 e accessibili in tempo reale tramite l’app mobile eufy Security.

eufy Security Edge è il nuovo sistema per la sicurezza domestica che permette di avere sempre sotto controllo la propria casa anche grazie all’IA

Attraverso questa tecnologia, il sistema eufy Security Edge potrà distinguere tra i residenti e gli estranei, offrendo quindi un feedback immediato. Gli intrusi e gli estranei saranno identificati immediatamente e si riceverà una notifica sul proprio smartphone. Ecco quindi che i proprietari avranno il pieno controllo della situazione nella propria casa anche quando non saranno fisicamente presenti.

Il sistema HomeBase 3 è dotato di 16 GB di spazio di archiviazione locale gratuito con protezione crittografica a 256 bit. La memoria può essere ampliata fino a 16TB usando supporti di memorizzazione esterni. Le riprese invece sono realizzate dalle eufyCam 3, telecamere di sicurezza che registrano in 4K Ultra-HD con possibilità di visione notturna, audio bidirezionale e faretto integrato. La batteria è da 13.400 mAh ed è presente un pannello solare integrato per la ricarica. Il sistema di sicurezza Edge, inclusa HomeBase 3 e due telecamere eufyCam 3, è disponibile al prezzo di per € 549.

Come affermato da Frank Zhu, direttore generale di eufy Security: “Quando abbiamo lanciato la nostra prima eufyCam nel 2018, che includeva un’archiviazione locale crittografata gratuita, ci siamo impegnati a proteggere le case dei nostri clienti e la loro privacy. La maggior parte dei sistemi di sicurezza domestica odierni sono videoregistratori digitali attivati dal movimento, che creano un flusso costante di falsi allarmi e enormi quantità di dati video sprecati. Il nostro nuovo sistema di sicurezza Edge risolve entrambi i problemi mantenendo intatto il nostro impegno e la nostra cura per i nostri clienti. Inoltre, i nostri clienti non pagano alcun canone di abbonamento per la memorizzazione o l’accesso ai propri dati“.