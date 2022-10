Durante le varie puntate di Community, i fan avranno certamente notato la presenza di una frase ricorrente “Six season and a movie” tradotto come “Sei stagioni e un film“. Si tratta del sogno di Dan Harmon che auspicava per la propria serie la realizzazione di, appunto, sei stagioni e un film conclusivo.

Tra gli alti e bassi, le sei stagioni si sono concluse nel 2015 e, da allora, Community è rimasta una delle serie TV più divertenti, irriverenti e coinvolgenti di sempre. Tuttavia, la volontà di realizzare il film è sempre rimasta sia nel regista che negli attori.

Finalmente, a distanza di molti anni dall’ultima puntata, ecco che il film di Community è realtà. La notizia è arrivata all’improvviso, con un cinguettio su Twitter da parte di Joel MCHale.

Il film di Community si farà! Il sogno di Dan Harmon e di tutto il cast di realizzare “sei stagioni e un film” finalmente si realizzerà

L’annuncio è stato semplice ma eloquente. L’attore che interpreta Jeff Winger ha postato tre semplici parole che per i fan hanno un forte significato. La frase “… and a movie” è la parte finale del mantra che è stata ripetuta spessissimo nella serie TV.

Immediatamente dopo questo primo Tweet, gli altri attori che componevano il cast originale hanno confermato che il film si farà. Al momento sembra confermata la presenza di Joel McHale (Jeff Winger), Danny Pudi (Abed Nadir), Alison Brie (Annie Edison), Gillian Jacobs (Britta Perry), Jim Rash (Craig Pelton) e Ken Jeong (Ben Chang). Per quanto riguarda Donald Glover, Yvette Nicole Brown e Chevy Chase non si hanno ancora conferme.

In ogni caso, il debutto del film è previsto nel 2023 sulla piattaforma Peacock. In Italia, i contenuti della piattaforma sono inclusi nell’abbonamento di Sky e NOW.