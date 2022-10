Un nuovo device targato Lenovo è apparso online e sembra pronto a far parlare molto di sè. Il produttore ha inserito una particolare variante di IdeaPad 5 tra i laptop in arrivo nelle prossime settimane. La caratteristica che maggiormente colpisce è che si tratterà del primo Chromebook da gaming al mondo.

A fare la particolare scoperta sono stati i ragazzi di Chrome Unboxed. A giudicare dalle prime informazioni disponibili, il laptop si configura come un IdeaPad 5i. Tuttavia, rispetto al Chromebook presentato ad agosto, ci saranno cambiamenti fondamentali per i gamer.

Dal punto di vista estetico, le dimensioni generali saranno le stesse di Ideapad 5i. Il display avrà una diagonale da 16 pollici con risoluzione QHD e refresh rate a 120 Hz. Dal punto di vista della qualità visiva, il device coprirà la gamma colore RGB al 100%.

Il nuovissimo Lenovo IdeaPad 5 sarà un laptop molto particolare in quanto sarà il primo Chromebook al mondo pensato per il gaming

Per quanto riguarda il processore, il Chromebook da gaming di Lenovo offrrirà sia la variante con Intel Core i3-1215U che quella con Intel Core i5-1235U. Per entrambe le versioni, gli utenti potranno contare sulla Intel Iris Xe come GPU. A completare la dotazione hardware troviamo 8GB di RAM e 512 GB di SSD con tecnlogia NVMe.

Per essere un Chromebook, le prestazioni saranno più che elevate, ma per soddisfare il lato gaming più puro, la configurazione non sembra ottimale. Tuttavia, possiamo immaginare che il produttore abbia sviluppato il laptop non per far girare direttamente i giochi ma per sfruttare le potenzialità del cloud gaming.

In questo caso ci aspettiamo piena compatibilità con i servizi di gaming sul cloud come Amazon Luna, Nvidia GeForce Now e Xbox Cloud Gaming. Il prezzo del nuovo Lenovo IdeaPad 5 non è ancora stato annunciato, quindi non resta che attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.