Dopo molti mesi di sviluppo e test, Twitter ha finalmente iniziato a implementare il suo tanto atteso pulsante di modifica. Per il momento, solo i membri di Twitter Blue hanno accesso alla nuovissima funzione che consente loro di modificare i propri tweet pubblicati entro 30 minuti dalla loro pubblicazione.

Anche se il nuovo pulsante di modifica consente agli utenti di Twitter Blue la possibilità di correggere errori imbarazzanti, i normali utenti di Twitter saranno comunque in grado di riconoscere i tweet alterati poiché avranno un’etichetta ‘ultima modifica’ attaccata (che a sua volta appare accanto a un grassetto icona a forma di matita). Chiunque può vedere la cronologia delle modifiche di un tweet (ovvero, quali modifiche sono state apportate e quando) facendo clic sull’etichetta ‘ultima modifica’, che apparentemente è la risposta di Twitter per preservare la trasparenza tra utenti paganti e non paganti.

Twitter si prepara per il rilascio della funzionalità

L’account Twitter Blue ufficiale dell’azienda è stato quello che ha pubblicato il tweet iniziale modificato. È stato quindi modificato per dire ‘questo è un test per assicurarsi che il pulsante di modifica funzioni, ti faremo sapere come va’. Il tweet originale diceva che ‘questo è un test per assicurarsi che il pulsante di modifica funzioni’.

L’iterazione precedente del tweet è stata aggiornata per includere un’etichetta che dice: ‘C’è una nuova versione di questo Tweet. Per ulteriori spiegazioni, vedere il tweet più recente. Oltre alla possibilità di modificare i tweet, Twitter Blue offre ai clienti l’accesso a ulteriori opzioni di personalizzazione dell’interfaccia utente, contenuti privi di pubblicità e un conto alla rovescia che consente loro di eliminare i tweet dopo 60 secondi.