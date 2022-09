Un nuovo aggiornamento potrebbe rendere più facile che mai tenere traccia del calendario di Microsoft Teams in continua evoluzione. Il servizio di videoconferenza ha rivelato che sta lavorando a una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di “uscire” da una conferenza in modo che possano fare altre cose mentre la sessione è ancora in corso.

Secondo l’azienda, il cambiamento, che potrebbe comportare un aumento significativo della produttività per gli utenti di Microsoft Teams, consentirebbe agli utenti di creare una nuova riunione, controllare le chat o modificare i file senza dover navigare tra le app. Secondo la roadmap ufficiale di Microsoft 365, gli utenti potranno ora “far apparire una riunione esistente utilizzando il simbolo a comparsa in un modulo di pianificazione del calendario di Teams”.

Microsoft Teams sta rilasciando un aggiornamento

La loro riunione rimarrà visibile mentre i partecipanti svolgono altre faccende e non sarà necessario passare da un’app all’altra. La funzione è ancora classificata come “in sviluppo” per il momento, ma è prevista per essere rilasciata nell’ottobre 2022, quindi i clienti non dovranno aspettare troppo a lungo. Sarà disponibile per gli utenti di Microsoft Teams su desktop, browser e Mac quando verrà rilasciato.

L’aggiornamento è l’ultimo di una serie di miglioramenti a Microsoft Teams poiché l’azienda si impegna a rendere la sua piattaforma più user-friendly. L’azienda ha recentemente annunciato che sta pianificando un aggiornamento “Interactive Large Gallery”, che consentirebbe alle tue chiamate di incorporare feed da un massimo di 49 partecipanti video contemporaneamente. Gli utenti possono interagire con gli altri attraverso attività come appuntare e mettere in evidenza, nonché visualizzare il comportamento della riunione come alzare la mano e reazioni.

In notizie leggermente più preoccupanti, Microsoft Teams ha recentemente annunciato che avrebbe aggiunto la musica di attesa per gli utenti che sono stati così sfortunati da spostare la chiamata.