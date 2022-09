Alcune persone devono bere un bicchiere d’acqua prima di andare a letto, ma per altri questa abitudine può causare problemi di sonno. Ma in che modo l’acqua potabile influisce sul sonno?

Sebbene i nostri corpi siano programmati per rallentare la produzione di urina durante il sonno, l’assunzione eccessiva di liquidi può spingerti oltre questa soglia e causare viaggi notturni in bagno che interferiscono con la fase REM. Anche la mancanza di sonno sembra contribuire alla disidratazione, indicando che i due processi sono strettamente collegati.

Non è raro avere sete subito prima di andare a letto. In effetti, uno studio sui topi ha mostrato che la tendenza a bere di più la sera potrebbe essere una parte naturale del ciclo sonno-veglia, al fine di prevenire la disidratazione durante la notte. Sebbene una lieve disidratazione non sembri avere un impatto diretto sul sonno per le persone, rimanere idratati supporta i sistemi del corpo che influiscono sul sonno.

Benefici dell’acqua potabile prima di coricarsi

L’acqua è un nutriente essenziale per il corpo umano, aiuta a rimuovere i rifiuti, lubrificare le articolazioni, regolare la temperatura corporea e attutire i tessuti sensibili. Sebbene le raccomandazioni varino, il consenso generale è che gli adulti dovrebbero bere tra 2,5 e 4,5 litri di acqua al giorno a seconda del loro peso corporeo e del livello di attività. Questo può essere sotto forma di acqua naturale o può provenire da frutta, tisane o altri liquidi.

Bere acqua aiuta anche a prevenire il mal di testa e permette di sudare per mantenerci freschi. Se vivi in ​​un clima più caldo, è più probabile che tu suda durante la notte, il che può portare alla disidratazione. Bere acqua prima di coricarsi può aiutare a scongiurare la disidratazione mentre dormi e può anche aiutarti a raggiungere il calo della temperatura corporea che aiuta a indurre sonnolenza.

Ci sono alcuni altri casi in cui può essere utile bere acqua prima di coricarsi. Per alcuni, l’acqua calda può far parte di una rilassante routine prima di coricarsi. Se hai il raffreddore o l’influenza, un bicchiere di acqua calda potrebbe aiutare ad alleviare i sintomi in modo da poter riposare un po’. Respirare attraverso la bocca fa perdere più acqua rispetto a respirare attraverso il naso, quindi le persone con congestione nasale potrebbero bere acqua per reintegrare i liquidi persi.