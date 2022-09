Gli utenti si ritrovano oggi a poter risparmiare moltissimo sugli acquisti effettuati da Eurospin, i prezzi sono sempre più bassi e convincenti, applicati direttamente su alcuni dei brand più amati dal pubblico, senza comunque dover minimamente rinunciare alla disponibilità territoriale.

Avete capito bene, per approfittare delle ottime offerte di Eurospin, sarà strettamente necessario recarsi personalmente in un negozio, ma senza doversi preoccupare della differenza di regione o di socio di appartenenza. Oltre a questo, i prezzi sono ovviamente comprensivi di garanzia di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica, ed anche eventualmente della variante no brand (nel caso in cui si tratti di telefonia mobile).

Eurospin: spettacolari offerte vi attendono, ecco i prezzi più bassi

Le offerte del volantino di Eurospin sono assolutamente ricche di occasioni e di prezzi da non credere, finalmente votate non solo verso il mondo dei beni alimentari, ma anche sull’acquisto di prodotti elettronici.

I primi che incrociamo sono gli accessori più economici, in vendita oggi a prezzi inferiori ai 30 euro, e rappresentati perfettamente dal fitness tracker di Celly, disponibile a 16,99 euro, oppure anche le true wireless della medesima azienda, il cui prezzo sale a 29 euro.

Il focus di Eurospin si sposta poi verso il brand Medion, con alcuni interessanti modelli, come un tablet in vendita a 249 euro, senza dimenticarsi del notebook da 529 euro, oppure la variante più economica il cui prezzo si ferma a 279 euro.