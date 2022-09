Gli smartphone sono fortemente in promozione da Expert, arrivano infatti le migliori occasioni del momento per essere sicuri di accedere ad una importantissima selezione di sconti speciali, con prezzi fortemente più bassi del normale listino del periodo.

Gli utenti che al giorno d’oggi vogliono cercare di approfittare delle ottime riduzioni, devono comunque sapere che la disponibilità è garantita in ogni negozio sul territorio, a cui aggiungere comunque anche il sito ufficiale, dove sarà possibile trovare le medesime offerte, ma potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale, troverete ogni giorno codici sconto Amazon gratis ed anche le migliori offerte in assoluto.

Expert: le nuove offerte e tutti gli sconti da non perdere

La spesa da Expert è fortemente ridotta rispetto al passato, proprio perchè al giorno d’oggi sono tantissimi gli ottimi smartphone che si possono effettivamente acquistare a meno di 500 euro. Rientrando quindi nella fascia intermedia della telefonia mobile, troviamo un modello che quasi può essere considerato un top di gamma: lo Xiaomi 12X. Questi, date le riduzioni attuali, può essere acquistato con un esborso finale di soli 499 euro.

Non mancano, ovviamente, soluzioni generalmente più economiche, quali possono essere Galaxy A53, Galaxy A03, Motorola Moto G22, Motorola Moto G62, TCL 305, TCL 30Se e similari. Tutte le migliori offerte del volantino Expert le potete trovare elencate direttamente sul sito ufficiale, in modo da conoscere nel dettaglio gli sconti, prima di eventualmente decidere di recarvi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio per completare l’acquisto.