Il digitale terrestre 2.0, comunemente chiamato DVB-T2, è ufficialmente arrivato, proprio nel corso dell’Estate 2022 è iniziato lo switch-off in alcune aree del nostro territorio, costringendo i consumatori in possesso di un televisore datato, al cambio generazionale.

Coloro che sono in possesso di un modello acquistato successivamente al 2017, possono dormire sonni tranquilli, per legge infatti, i produttori sono stati costretti ad integrare nei modelli una versione aggiornata e compatibile al nuovo standard. In caso contrario, è consigliato collegarsi ad un canale test (in genere il 500), per verificare l’effettiva compatibilità con il DVB-T2.

Se volete i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, oltre a tantissime offerte dai prezzi sempre più bassi, andate subito sul nostro canale Telegram.

DVB-T2: il decoder costa pochissimo

Se arrivati a questo punto vi siete accorti di dover acquistare un nuovo televisore, ma non disponete dell’ammontare necessario per l’acquisto (o non volete comunque farlo), la soluzione più economica consiste nella scelta di un decoder esterno compatibile.

Su Amazon se ne trovano di vario tipo, ed i prezzi sono decisamente molto bassi; si parte ad esempio da 21,99 euro, per l’acquisto di questo modello, passando per i 24,99 euro necessario per la variante di casa Edision. I due dispositivi precedenti presentano dimensioni classiche, nell’idea di risparmiare anche sullo spazio occupato, potrebbe tornare utile un Leelbox da collegare fisicamente dietro il televisore, in questo caso il prodotto è in offerta a soli 22,99 euro (lo trovate qui).

Il risparmio, come avete potuto voi stessi notare, è assicurato, ma sempre su Amazon si trovano anche altri modelli interessanti, collegatevi per maggiori informazioni.