Truffe Instagram: in questo modo il vostro account sarà impenetrabile

Di truffe Instagram se ne parla sempre più spesso, e soprattutto nell’ultimo periodo i criminali non hanno alcun tipo di pietà per le loro vittime. Basti pensare che la maggior parte di questi ha deciso di nidificare proprio nei social più frequentati da bambini e ragazzi, arrivando addirittura a sottrarli dei loro profili. È possibile rendere questi ultimi inarrivabili?

Truffe Instagram: seguite questi passaggi e i criminali non vi toccheranno

Prendete carta e penna e segnatevi questi appunti.

Autenticazione a due fattori, indispensabile

Iniziate attivando l’autenticazione a due fattori. Come? Andate su Impostazioni > Autenticazione a due fattori > Richiedi codice di sicurezza. Così facendo verrete avvisati ogni volta che i malintenzionati tenteranno di raggiungere il vostro profilo. A tal punto dovrete inserire un codice indispensabile per l’accesso, sul numero di telefono associato al profilo.

Non fidatevi del profilo pubblico

Sempre meglio tenere l’account Instagram privato attraverso: Impostazioni > Privacy Account> Account Privato.

Limitare la visibilità dello stato di attività del profilo

Anche lasciare l’ultimo accesso su Instagram è pericoloso (lo si nota dal piccolo pallino presente vicino alla foto dell’amico nei Direct) poiché i malintenzionati potranno pedinare ogni vostro movimento sul social ed agire di conseguenza. Per disattivarlo: Impostazioni > Stato Attività e disattiva.

Eliminare i follower che non vi convincono

Ognuno di noi è dotato di sesto senso. Tra le centinaia di follower presenti potrebbero nascondersi anche quelli angusti per la nostra sicurezza. Dunque bloccate e rimuoveteli definitivamente. Come fare? Impostazioni > Account bloccati (per vedere i bloccati), oppure su Impostazioni > Account Disattivati (per quelli disattivati, appunto). Se invece si ha intenzione di rimuovere una persona dai Seguaci, basterà cliccare sui tre puntini accanto al nome e scegliere l’opzione Rimuovi.