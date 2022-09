Le truffe che utilizzano il nome di Amazon sono quelle più diffuse in assoluto. Infatti, i finti messaggi della società di Jeff Bezos che parlano di prodotti in regalo sono quelli più efficaci per raggirare le persone.

Nell’ultimo periodo si è fatta spazio una campagna di phishing molto convincente. A quanto pare, arrivavano delle finte mail da parte di Amazon riguardanti 10.000 prodotti invenduti che erano destinati ad essere dati in regalo dopo aver risposto ad un breve quiz. Ovviamente, però, nulla di tutto ciò è vero.

Amazon e i finti regali: ecco come funziona la truffa

Il tutto parte sempre da un link tinyurl5.ru (finta versione del noto servizio per accorciare i link, utilizzata perlopiù per le truffe) che ci arriva tramite qualche nostro contatto WhatsApp o dai gruppi. Il messaggio arriverà da una persona che conosciamo, ma che purtroppo è stata anch’essa hackerata.

Andando sul link, viene aperto con il browser dello smartphone una pagina che sembra quella di Amazon ma che in realtà è solamente una pagina uguale a quella dell’e-commerce. Su di essa c’è un messaggio decisamente eloquente:

“Salve, siamo lieti di annunciare che regaleremo 10.000 prodotti non più vendibili perché restituiti dai nostri clienti. Rispondete a questo breve quiz, trovate il premio nascosto e vincete gratuitamente un fantastico regalo esclusivo!“.

Le recensioni positive, il quiz e il pagamento: così i truffatori incastrano gli utenti

Le pagine di questo sito sono inondate da migliaia di recensioni positive a cinque stelle, ovviamente tutte false. Recensioni scritte peraltro con un italiano davvero invidiabile e con tanto di foto, nomi fake e tantissime reazioni da parte di altrettanti utenti. Molti, purtroppo, dinnanzi a ciò, si fidano.

Lo scopo è far abbassare le difese della vittima, il quale si fida e fa tutto ciò che gli viene richiesto dai truffatori. La prima cosa è quello di svolgere un quiz, in seguito si dovranno scegliere tre pacchi con un tap.

Questo gioco del premio nascosto è utile per inviare il messaggio truffa ad almeno 5 gruppi o ad un numero ancora più elevato di contatti WhatsApp singoli. Il finto sito di Amazon conta addirittura gli inviti e fa avanzare una barra di completamento. Ovviamente, lo scopo è solamente quello di rubare denaro alle persone, non esiste nessun tipo d’iniziativa simile.

Come difendersi da queste truffe insidiose

Truffe di questo tipo sono diventate ormai un cliché e sono simili tra di loro. Si parte dal link accorciato, al brand grosso, un regalo inaspettato e un piccolo corrispettivo economico da versare.

Nel caso in cui dovessero sorgerci dei dubbi, appena vediamo un sito col dominio “.ru” dobbiamo subito metterci in guardia: il dominio non è italiano ma straniero ed è veramente strano che sia scritto in lingua italiana.

Amazon o altri marchi internazionali non hanno mai organizzato fino ad ora iniziative di questo tipo, dove chiedono soldi ai clienti per “sbloccare” un regalo. Di fatto, in questo modo potrebbe legittimare questo tipo di truffare e rischiare che un numero indefinito di truffatori possa imitarli.