WindTre riduce al minimo le speranze di successo di Iliad, con il lancio di una bellissima offerta da giga illimitati, pensata per soddisfare gli utenti che sono alla ricerca di un bundle pressoché infinito, ma che allo stesso tempo non sono disposti a spendere cifre elevate.

La promozione può essere richiesta con portabilità del numero originario, ovvero sarà necessario cambiare operatore telefonico per avere la certezza di godere del medesimo bundle, previo il pagamento di un contributo fisso che si aggira sempre attorno ai 10 euro. Gli utenti che la richiederanno, inoltre, avranno la promessa di WindTre di un prezzo bloccato per i primi 6 mesi della promozione, di conseguenza non subiranno rimodulazioni di alcun tipo.

WindTre: quale è la promozione da battere

La promozione da battere prende il nome di Go Unlimited Star+, nasce con un prezzo fisso di soli 7,99 euro al mese, ed è caratterizzata dal miglior bundle in circolazione: giga illimitati per la navigazione in 4G, ma anche illimitati SMS e minuti da poter utilizzare a piacimento verso un qualsiasi operatore telefonico in Italia (ovvero con SIM registrata sul nostro paese).

Il pagamento avverrà tramite credito residuo della SIM ricaricabile, con decadenza ogni mese, non è attualmente necessario fornire garanzie in fase di attivazione, come carta di credito o conto corrente. In parallelo, ricordiamo essere assenti vincoli contrattuali di alcun tipo, l’utente potrà abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.