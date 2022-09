TIM distrugge WindTRE e Iliad con offerte al 90% di sconto: ci sono 100GB

TIM ha voluto dare una svolta alla sua carriera in Italia, la quale è ormai più che trentennale. Le promozioni che sono state lanciate nell’ultimo periodo dalla concorrenza hanno portato via al noto gestore tantissimi utenti, i quali però potrebbero adesso fare il percorso inverso grazie al lancio di alcune promo mirate. Minuti, messaggi ma soprattutto giga per il web sono quindi pronti.

Sarà quindi questa è la volta che probabilmente vedrà il gestore ritornare in auge e battere anche i provider virtuali che propongono prezzi più bassi.

TIM distrugge la concorrenza e porta di nuovo sul mercato le sue offerte migliori con prezzi molto più interessanti

Con tutte le offerte che ci sono sul mercato, non può mancare l’apporto di TIM. Se state cercando un modo infatti per avere a disposizione delle soluzioni eccezionali che vi possano concedere contenuti a valanga ma soprattutto convenienza, il nostro provider italiano per antonomasia non può passare inosservato.

Sono cambiate un po’ di cose nel tempo, soprattutto per quanto concerne i prezzi, ma solo quelli destinati agli ex clienti. Negli ultimi giorni infatti sono arrivate delle telefonate o degli SMS rivolti a coloro che prima erano con TIM e che ora possono avere due promo.

La prima promozione che può essere proposta è la TIM Wonder Five, soluzione eccezionale che costa solo 7,99 € al mese. Al suo interno 70 giga per navigare sul web e tutto senza limiti verso qualsiasi gestore tra chiamate ed SMS.

Basterà poi pagare 9,99 € invece per avere la promozione speculare ma con il 5G attivo.