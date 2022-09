Firefox Relay è nato come un meccanismo per consentire alle persone di creare piccole e-mail farm per ricevere e inoltrare registrazioni, accessi e spam verso o lontano dai loro account principali. Con alcuni aggiornamenti a marzo, come un limite di allegati più alto, è cresciuto fino a diventare un po’ più di questo. Ora, mentre si prepara a portare il suo programma Relay Premium al livello successivo, si vocifera di ulteriori funzionalità in arrivo.

Soeren Hentzschel, un blogger austriaco di Firefox, ha scoperto alcune nuove funzionalità in arrivo su Relay, tra cui un semplice interruttore per rimuovere i tracker noti dalla posta in arrivo (qualcosa che DuckDuckGo ha fatto di recente per il proprio servizio di posta elettronica Duck.com) e un’integrazione nativa nel Web di Firefox browser: un passo naturale oltre l’estensione di Chrome.

Firefox Relay costerà 1 euro al mese al suo debutto

L’aggiornamento più notevole in arrivo negli Stati Uniti e in Canada l’11 ottobre è la possibilità di creare numeri di telefono aggiuntivi oltre agli account di posta elettronica. Gli utenti saranno in grado di ridurre il rischio intrinseco associato ai codici di accesso monouso basati su SMS. Non è chiaro quanti messaggi, minuti vocali o inoltro di un numero fittizio riceveranno immediatamente, ma se stiamo parlando di diversi numeri di telefono, Mozilla supera già Google Voice in questo senso.

Firefox offre Relay Premium a un prezzo promozionale mensile di 1 euro. I clienti possono bloccarlo aderendo entro il 27 settembre. Secondo Hentzschel, il prezzo in Europa triplicherà a 2 euro al mese dopo. Tuttavia, sarà disponibile un pacchetto annuale per 12 euro, mantenendo così in una certa misura i prezzi attuali. Negli Stati Uniti e in Canada, l’11 ottobre Firefox fornirà un pacchetto di abbonamento della durata di un anno sia per Relay che per Mozilla VPN. Al momento non sono disponibili informazioni sui prezzi.