Vodafone: nuove promo per fine settembre, 100GB con la Special e la Digital

Che dietro le offerte di Vodafone ci fossero tanti contenuti ma soprattutto una qualità eccelsa, questo era già chiaro da tempo. Che però l’obiettivo fosse quello di riportare a casa i vecchi clienti, qualcuno non se lo aspettava. Durante gli ultimi giorni sono arrivate diverse telefonate proprio ai vecchi numeri di coloro che utilizzavano Vodafone magari anche solo un mese fa. Le proposte del gestore sono state molto allettanti, sia per quanto riguarda il prezzo di vendita delle offerte che per quanto riguarda i contenuti offerti al loro interno.

L’obiettivo principale quindi è tornare a competere alla grande senza lasciare neanche le briciole alla concorrenza. Iliad ad esempio è il gestore che Vodafone ha deciso di puntare più di tutti, visto che gran parte dei suoi utenti sono finiti proprio tra le braccia di questo nuovo provider che ormai tanto nuovo non è più. In basso potete trovare tutte le informazioni del caso con due offerte in particolare.

Vodafone rappresenta il miglior gestore e lo dimostra con delle offerte che riportano indietro i vecchi clienti subito

A tal proposito, bisogna parlare questa volta delle due soluzioni che sono state proposte per un rientro. Vodafone rilascia di nuovo la sua Special 70 Giga, promozione che ha un costo mensile di soli 7,99 € al mese per sempre. Al suo interno 70 giga di traffico in 4G, 1000 SMS e chiamate senza limiti verso tutti.

Segue poi la seconda promozione, la Special 100 Digital Edition: con 9,99 € al mese avrete 100 giga in 4G per la navigazione con minuti ed SMS illimitati verso qualsiasi gestore.