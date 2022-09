Amazon: attenzione alle nuove truffe, arrivano messaggio che rubano soldi

Quando si vede il nome del famoso marchio Amazon è chiaro che siamo in una botte di ferro. In realtà bisogna non calcolare più questo mito, dal momento che non è assolutamente vero. Chiaramente Amazon non ha alcun tipo di colpa visto che sono i truffatori ad utilizzare il suo nome per ottenere credibilità e per ingannare gli utenti più facilmente.

Proprio per questo motivo bisogna mettersi in guardia dalle tante truffe che stanno arrivando durante queste ultime settimane, le quali sarebbero diventate anche difficili da scoprire. Più in particolare ce ne sarebbero due che avrebbero preso piede in Italia rapidamente espropriando alcuni utenti dei propri soldi. La tensione dunque diventa massima con lo scopo di non perdere i propri risparmi e il proprio account.

Amazon: queste nuove truffe stanno mettendo tantissime vittime soprattutto nell’ultimo periodo

Da diversi giorni si parla di quanto purtroppo gli utenti siano stati truffati da alcuni messaggi che avrebbero parlato addirittura di Amazon. Stiamo comunque cercando di mettere in guardia tutti nonostante potrebbe essere anche semplice evitare tali truffe. Bisogna semplicemente controllare il mittente del messaggio, il quale, se controllate l’e-mail, non sarà mai a nome della mail veritiera di Amazon.

Lo scopo della truffa è quello di far credere che ci sia un pacco in arrivo, proprio per farvi inserire le credenziali. Con questa vi verrà rubato l’account Amazon. L’altra truffa invece prevede che le credenziali di inserire siano quelle del vostro account home banking della vostra carta di credito. In quel caso dunque i truffatori si andranno a rivalere direttamente sui vostri risparmi.