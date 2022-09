Amazon: una nuova truffa tramite telefono, conseguenze terribili

Ogni telefonata che arriva da numeri sconosciuti potrebbe costituire una vera e propria minaccia per la propria sicurezza ma soprattutto per le proprie finanze. L’obiettivo di chi si cela dietro al numero in questione è quello di portare via soldi alle persone nel più breve tempo possibile in modo tale da non farsene accorgere.

Gli ultimi giorni si starebbe parlando di una nuova truffa, la quale verrebbe utilizzato proprio a nome del celebre colosso del mondo e-commerce Amazon. Da chiarire che ovviamente il celebre vettore non c’entra praticamente nulla, visto che anche esso è parte lesa. E la truffa in questione sarebbe molto singolare, visto che non si erano mai visti inganni del genere prima d’ora. A quanto pare infatti sembra di parlare con un operatrice telefonica che cerca in ogni modo di affibbiare al cliente una proposta commerciale. Fortunatamente sono tanti gli utenti che non hanno tempo di stare a sentire ciò che l’operatrice dice, per cui chiudono la chiamata in fretta e furia.

La nuova truffa a nome di Amazon che può mettervi nei guai: ecco come funziona

L’obiettivo è mettere in evidenza il nome di Amazon, il quale offre già una garanzia quando la vittima ascolta al telefono. L’obiettivo è quello di far credere alle persone di poter investire vista la grande crescita durante il periodo di crisi dovuto alla pandemia.

Ovviamente non dovete fidarvi visto che cercheranno di spillarvi una cifra che partirà da 250 €. Ovviamente Amazon ha confermato che non chiama i suoi clienti per proporre degli investimenti.