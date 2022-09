Auto rubate: il tuo modello potrebbe essere tra i più bersagliati dai ladri

I ladri non son mica stolti, di certo le auto a cui ambiscono hanno un certo valore quindi il vecchio Pandino tenuto in condizioni pietose potrà stare più che sereno. Il discorso invece cambia invece quando si inizia a parlare di For Fiesta, Clio e via dicendo. Allora, quali sono le auto rubate maggiormente negli ultimi mesi e dove?

Auto rubate: attenti alla vostra macchina, potrebbe essere ricercata dai ladri

LoJack, società specializzata in sistemi di recupero veicoli rubati, sulla base dei dati del Ministero dell’Interno, è venuta a capo di una verità sconcertante. Nella classifica delle auto più rubate in Italia vi sono:

Fiat Panda

Fiat 500

Fiat Punto

Lancia Ypsilon

Volkswagen Golf

Smart Fortwo Coupè

Renault Clio

Ford Fiesta

Opel Corsa

Fiat Uno (avete capito bene)

Passando invece ai SUV, quelli più rubati sono:

Nissan QASHQAI

Range Rover

Hyundai Tucson

Secondo gli ultimi dati del Ministero dell’Interno, le regioni più colpite dai furti d’auto sono 5: Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia (Qui si registra l’83% dei furti nazionali). Anche il Lazio non è da meno, visto che solo il 28% dei veicoli derubati viene ritrovato, soprattutto dopo le 24 ore dall’accaduto.

Secondo il Sole 24 Ore, che ha analizzato l’Indice della criminalità 2020 in base ai dati forniti dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e relativi al numero di delitti commessi e denunciati nel 2021, nello specifico le 3 province in testa sono Catania, Barletta-Andria-Trani e Foggia. Qui di seguito troverete la classifica con le prime 20 posizioni: