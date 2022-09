Euronics continua a sorprendere le dirette concorrenti del mercato, con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, rappresenta la perfetta soluzione per gli utenti che vogliono avere il massimo, con il minimo sforzo.

L’unica grande limitazione riguarda l’impossibilità di recarsi in ogni negozio in Italia, ricordiamo infatti che tutti i prodotti elencati sono da acquistarsi presso specifici punti vendita, di proprietà di soci ben definiti e precedentemente elencati. Gli acquisti, inoltre, non possono essere completati tranquillamente sul sito ufficiale (almeno in questo caso).

Euronics: le occasioni e le nuove offerte da non perdere

Con Euronics il risparmio è davvero assicurato su ogni singolo prodotto acquistato, gli utenti possono dormire sonni tranquilli nel momento in cui sceglieranno di mettere le mani sui prodotti più costosi del momento.

I top di gamma sono perfettamente inclusi nel volantino Euronics, e coinvolgono Galaxy S22, il più bilanciato ed equilibrato del 2022, caratterizzato oggi da un prezzo finale che si aggira sui 749 euro, senza comunque dimenticarsi di xiaomi 12, il cui prezzo non supera i 699 euro.

Nell’eventualità in cui, invece, si volessero spendere al massimo 450 euro, la scelta potrebbe comunque ricadere su xiaomi 11T Pro, Oppo Find X5 Lite, Motorola Moto G52, Oppo A16, galaxy A13 o anche Wiko Y52. Tutti prodotti di buona qualità generale, con prestazioni più che adeguate, in confronto ovviamente alla spesa effettivamente sostenuta in fase d’acquisto (rispetto anche al listino originario).