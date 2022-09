MD Discount propone al pubblico italiano le migliori offerte dell’anno, la perfetta soluzione per gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo. Spendere poco con l’azienda è possibile, ma per farlo è assolutamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, ed approfittare degli ottimi prezzi bassi.

La campagna promozionale riparte proprio da qui, ovvero dalla pienissima disponibilità sul territorio nazionale, la quale promette al consumatore finale un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative. Gli acquisti comprendono non solo la garanzia di 24 mesi, solo per la tecnologia, ma anche tantissimi altri plus che vi aiuteranno a risparmiare molto più del previsto.

MD Discount: questi sono gli sconti che tutti stanno cercando

Grazie a MD Discount gli utenti possono davvero pensare di spendere pochissimo, ed allo stesso tempo essere pronti per mettere le mani su prodotti di livello assoluto. A differenza delle altre realtà del territorio, l’azienda ha puntato duramente sulla tecnologia, in particolar modo parliamo di notebook e tablet, in vendita a prezzi complessivamente abbordabili.

Gli utenti possono pensare di mettere le mani su un Microtech E-Tab da 10.1 pollici, con risoluzione HD, 3GB di RAM e sistema operativo Android 10, ma anche con due fotocamere, proposto alla modica cifra di soli 99 euro.

Le alternative sono ad ogni modo rappresentate dall’HP 255G8, un notebook economico da soli 449 euro, oppure anche dalla variante con 4GB di RAM, che può essere acquistata con un esborso finale di soli 249 euro.