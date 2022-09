Nel corso degli ultimi mesi, Samsung ha condotto il beta test di una nuova versione di Wear OS e della sua skin One UI Watch per Galaxy Watch 4, ma da questa settimana la fase di beta test è completa e la versione stabile l’aggiornamento è dietro l’angolo. La versione beta di One UI Watch 4.5 per Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic, basata su Wear OS 3.5, è stata interrotta da Samsung, come rivelato dalla società in un post sul forum della community.

Questo programma beta per gli smartwatch Wear OS di Samsung è stato il primo del suo genere ed era incentrato sul test di una serie di piccole modifiche e miglioramenti all’esperienza che l’azienda offre con Wear OS. Le funzioni di accessibilità, la tastiera di base è stata ridisegnata con un layout QWERTY e il selettore del quadrante è stato rinnovato. Questi sono solo alcuni dei principali aggiornamenti.

Galaxy Watch 4, scaricate l’ultimo aggiornamento

Il nuovo Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro sono entrambi preinstallati con One UI Watch 4.5 e Wear OS 3.5. Questo è un punto importante da sottolineare. Poiché il beta test è terminato, Samsung ha annunciato che non ci saranno più versioni beta e che la società “non fornirà più alcuna risposta ufficiale alle tue opinioni”.

Tuttavia, coloro che hanno partecipato al beta test hanno ora accesso alla versione stabile finale. Secondo quanto è stato presto notato dalla gente di TizenHelp, l’aggiornamento è attualmente distribuito ai beta tester nella sua versione stabile, anche se non sembra essere ancora disponibile al pubblico in generale.

Data la tempistica, è possibile che l’aggiornamento inizi a essere distribuito agli utenti che non hanno partecipato al processo di test già la settimana successiva.