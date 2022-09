OPPO non si tira indietro, alcuni smartphone subiranno la stessa sorte di altri

Al giorno d’oggi, è raro trovare un caricabatterie all’interno della confezione di uno smartphone. Apple è stata la prima azienda ad avviare questa tendenza e altri produttori hanno seguito il loro esempio molto rapidamente. Associando un caricabatterie a ciascuno dei suoi smartphone, OPPO ha assicurato che la pratica sarebbe continuata a lungo nel futuro. D’altra parte, sembra che la società si unirà anche al ‘No charger club’ tra i suoi concorrenti del settore.

Billy Zhang, Vice President of Overseas Sales and Services di Oppo, ha dichiarato che OPPO ‘rimuoverà il caricabatterie fuori dalla scatola nel prossimo anno per vari prodotti’ durante l’evento di lancio europeo della serie Oppo Reno8. Tuttavia, non ha specificato quali dispositivi saranno senza caricatore in futuro.

OPPO toglierà il caricatore con alcuni smartphone

‘Poiché non è così facile per i clienti mettere le mani su [caricatori SuperVOOC], dovremo tenerlo nella scatola’, ha affermato il portavoce. ‘Tuttavia, mentre espandiamo le nostre operazioni commerciali, stiamo cercando di estrarre i caricabatterie dalla scatola e metterli nel negozio in modo che i nostri utenti possano acquistarli e continuare a usarli anche quando aggiornano i loro dispositivi’, Zhang aggiunto. Ciò consentirà ai nostri utenti di continuare a utilizzare i caricabatterie anche dopo aver aggiornato i propri dispositivi.

Secondo quanto affermato dal dirigente, i caricabatterie verranno rimossi solo da un sottoinsieme dei dispositivi, ed è possibile che la stragrande maggioranza delle offerte di OPPO continui ad avere un caricabatterie. Oltre a ciò, l’azienda prevede di rendere i caricatori prontamente disponibili nei punti vendita in modo che i clienti possano acquistarli più facilmente.

Dal momento che i principali produttori di apparecchiature originali come Apple e Samsung inviano i loro telefoni senza caricabatterie da anni, questo cambiamento non dovrebbe davvero sorprendere nessuno. Le aziende vogliono ridurre la loro impronta di carbonio e aiutare a salvare l’ambiente riducendo la quantità di plastica spazzatura che producono, quindi hanno deciso di smettere di addebitare i loro prodotti.