Le sorprese di IFA 2022 continuano con HONOR e il debutto di una nuova famiglia di device. La serie HONOR 70 fa il proprio ingresso sulla scena nel miglior modo possibile, incassando il premio “Best Buy” alla 40esima edizione dei EISA Awards di IFA.

Per il momento, il produttore cinese ha presentato solo un device ma assicura che si tratta del primo appartenente alla Serie N. Questa famiglia sarà caratterizzata da dispositivi di fascia alta pensati per soddisfare ogni esigenza degli utenti.

Infatti, HONOR 70 è pensato per essere un device potente e versatile. Il design ricercato è impreziosito da una finitura moderna e sottile con curve dolci. Ma le forme armoniose non devono ingannare in quanto dentro la socca trova spazio un hardware potete.

Durante IFA 2022 ha fatto il proprio debutto anche HONOR 70, il nuovo smartphone pensato per sorprendere la fascia alta del mercato

Partiamo dal display che è un OLED da 6.67 pollici con refresh rate a 120Hz. Il processore, invece, è il Qualcomm SM7325-AE Snapdragon (Snapdragon 778G+) e garantisce la giusta reattività in ogni condizione di utilizzo.

Il comparto fotografico è triplo e offre la migliore qualità fotografica della sua categoria. Il sistema è caratterizzato da un sensore principale IMX800 da 54MP a cui si affianca una lente Ultra-Wide da 50MP 122 gradi e un sensore da 2MP per il rilevamento della profondità.

La batteria da 4800 mAh garantisce la massima autonomia e supporta anche la ricarica rapida. Con HONOR 70 debutta anche la Magic UI 6.1 basata su Android 12 per migliorare ulteriormente l’esperienza utente.

Come confermato da George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd.: “Ascoltiamo sempre i nostri clienti e ottimizziamo i nostri prodotti e servizi per soddisfare le esigenze dei consumatori in continua evoluzione. Stabilendo un nuovo standard per il vlogging mobile e rispondendo alla crescente domanda di ripresa di contenuti video in mobilità, la serie HONOR 70 offre un significativo salto in avanti nelle prestazioni di imaging e video, perfetto per le giovani generazioni che desiderano tecnologie innovative e soluzioni creative quando si tratta di creare contenuti.”

Honor 70 è disponibile in preordine dal 2 al 9 settembre nelle colorazioni Midnight Black, Crystal Silver, Emerald Green. Il prezzo consigliato è di 549,90 euro per la versione 8/128GB che diventa 599,90 per la variante 8/256GB. Il device è acquistabile direttamente dal sito ufficiale o dai migliori negozi di elettronica.