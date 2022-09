Durante IFA 2022, ASUS ha presentato tre nuovi modelli appartenenti alla famiglia ExpertBook. Tutti i device sono pensati appositamente per i professionisti di tutti i settori grazie alla potenza e alla versatilità dei laptop.

ASUS ExpertBook B6 Flip (B6602F) è una workstation mobile dalle eccellenti performance. È orientato prevalentemente ai professionisti che utilizzano programmi di grafica come architetti, ingegneri e designer di prodotti.

Il device può contare su un processore Intel Core i9-12950 Hx vPro supportato da grafica NVIDIA RTX A2000 di livello professionale e fino a 128 GB di memoria di tipo SO-DIMMx4. Il design termico è ottimizzato per massimizzare la dissipazione del calore e lavorare al massimo della potenza per più tempo. Inoltre, il touchscreen ribaltabile rende ancora più semplice l’utilizzo del laptop.

ASUS ha pensato ai professionisti e alle aziende per la creazione della famiglia ExpertBook, i laptop offrono potenza e versatilità

Il laptop ExpertBook B5 (B5602C) è progettato sempre per rispondere a tutte le esigenze aziendali e, al tempo stesso, vantare un design elegante. L’ampia diagonale da 16 pollici con display OLED permette di avere un’area di lavoro più grande mentre il peso di soli 1,4kg lo rende estremamente facile da trasportare.

Sotto la scocca trova spazio il processore Intel Core i7-1270P di 12a generazione dotato di grafica dedicata fino a Intel Arc™ A350M. Al fine di offrire la massima versatilità alle aziende, il laptop è disponibile anche in versione convertibile.

ExpertBook B5 Flip (B5602F) è un device pensato per essere flessibile in ogni situazione. Il touchscreen ruotabile a 360° permette di utilizzato in diverse configurazioni. Spicca la presenza di una penna per disegnare e prendere appunti velocemente e direttamente sul device.