ASUS e ROG hanno presentato durante IFA 2022 la nuova gamma di prodotti pensati per rispondere a tutte le esigenze dei consumatori. Che si tratti di svago, lavoro o gaming, l’azienda ha realizzato device in grado di svolgere tutti i compiti richiesti.

Guardando all’utenza business, ASUS ha lanciato la workstation mobile ExpertBook B6 Flip, a cui si affiancano la ExpertBook B5 e la ExpertBook B5 Flip. Si tratta di notebook pensati per i professionisti e possono vantare un design ricercato.

IFA 2022 è anche una vetrina per mostrare tutte le innovazioni di cui un brand è capace. Ecco quindi che fa bella mostra di se l’innovativo Zenbook 17 Fold OLED. Il portatile offre un display pieghevole per massimizzare la superficie utile per svolgere tutte le attività quotidiane.

Ad IFA 2022, ASUS e ROG hanno voluto sorprendere il pubblico con una serie di prodotti innovativi e tecnologici

Nello stand dedicato al brand è possibile anche ammirare gli smartphone come la serie ROG Phone serie 6 e Zenfone 9. Tra le novità spicca il nuovissimo VivoWatch 5 Aero per il monitoraggio avanzato della salute attraverso doppi sensori PPG ed ECG, GPS e Sp02.

Tra tutti i dispositivi presenti nello stand ASUS e ROG sono presenti anche tutte le tecnologie più recenti tra cui i notebook da gaming ROG Flow Z13, Strix Scar 17 SE e TUF Dash F15. In abbinamento ci sono anche i monitor professionali ProArt Display OLED PA27DCE, ProArt Display OLED PA32DC.

Un settore in forte espansione è quello dei monitor portatili come ZenScreen OLED MQ13AH, ZenScreen OLED MQ16AH. Non mancano le periferiche di gioco ROG Strix Impact III. Andando ad approfondire il settore notebook delle linee Zenbook e Vivobook troviamo i Zenbook 14 Duo OLED, Zenbook 16X OLED e Vivobook 16X OLED.