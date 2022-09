ASUS ha presentato il nuovissimo VivoWatch 5 Aero durante IFA 2022. Il brand ha voluto sollevare il sipario sul primo smartband al mondo dotato di sensori touch per il monitoraggio della salute durante la fiera tedesca.

Nonostante le dimensioni compatte, la smartband è dotata di tutti i più recenti sistemi di monitoraggio per offrire agli utenti informazioni attendibili in tempo reale. Grazie ai doppi sensori ECG e PPG è possibile misurare il tempo di transito del polso, la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno.

Tutti questi aspetti, sommati ed elaborati, permettono di avere un quadro attendibile del proprio stato di salute e come intervenire per migliorare la qualità della vita. Inoltre, tutte le informazioni sono condivise con l’app ASUS HealthConnect per tenere traccia e richiamarle facilmente.

Il VivoWatch 5 Aero vanta anche la presenza del GPS e di un G-Sensor che lavorano in combinazione per tracciare le attività sportive. Tutte queste tecnologie garantiscono misurazioni affidabili e accurate, anche senza ricorrere allo smartphone. V

La nuova smartband di ASUS riconosce 9 diverse modalità sportive tra cui jogging, nuoto, ciclismo, tapis roulant, ballo e yoga. Quando indossato durante la notte, effettua automaticamente il monitoraggio del sonno per rilevare le varie fasi del riposo, la frequenza cardiaca, la respirazione e la SpO2. Integrando i risultati ottenuti dal monitoraggio con le funzionalità di ASUS HealthAI, è possibile ricevere consigli personalizzati su come migliorare le proprie abitudini.

Oltre a tutte le funzioni dedicate alla salute di ASUS VivoWatch 5 Aero, non possiamo dimenticare anche le classiche feature da smartwatch. Il device può notificare le chiamate e i messaggi e fungere anche da pulsante remoto per lo scatto di fotografie.