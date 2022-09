Gli smartphone sono al centro della nuova campagna promozionale di Esselunga, rappresentante la perfetta soluzione per gli utenti che vogliono davvero cercare di spendere poco, nel momento in cui si ritrovano ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia.

Grazie allo Speciale Multimediale ed Elettrodomestici, disponibile fino al 10 settembre 2022, tutti hanno la possibilità di spendere cifre decisamente inferiori rispetto al passato. Gli acquisti, come al solito, possono essere completati solamente nel momento in cui si sceglierà di recarsi personalmente presso un qualsiasi punto vendita, indipendentemente dalla regione di appartenenza.

Scoprite quali sono le nuove offerte Amazon migliori del momento, e ricevete i codici sconto gratis, iscrivendovi subito a questo indirizzo.

Esselunga: attenzione agli sconti, sono tra i migliori

Con Esselunga non si scherza assolutamente, già in prima pagina troviamo la possibilità di acquistare un buonissimo Samsung Galaxy A12, dietro il pagamento di un contributo di soli 158 euro. Sfogliando le pagine incrociamo altri smartphone di alta qualità, come Oppo Find X5 lite a 398 euro, ma anche Galaxy A03 a 138 euro, Galaxy A22 a 178 euro, Oppo A54 a 198 euro, Redmi 9A a 98 euro, Redmi Note 11 Pro a 278 euro, Realme 9 Pro a 238 euro, per finire con un vero e proprio ex top di gamma.

Stiamo parlando dell’eccellente Apple iPhone 12, il cui prezzo si aggira oggi attorno ai 768 euro, ed equivale ancora ad uno dei migliori terminali sulla piazza. Gli sconti del volantino di Esselunga non terminano qui, scopriteli in esclusiva assoluta, collegandovi il prima possibile al sito ufficiale, dover troverete tutte le offerte nel dettaglio.