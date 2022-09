MD Discount riserva agli utenti italiani una nuovissima serie di offerte e di sorprese da non perdere assolutamente di vista, poiché a tutti gli effetti è possibile approfittare di sconti speciali applicati sia sulla tecnologia, che proprio sui beni di prima necessità.

Per avvicinare il maggior numero di consumatori all’acquisto, è bene sapere che tutti gli sconti elencati sono da considerarsi attivi in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, ovvero che i prezzi sono da considerarsi bassi a prescindere dalla dislocazione territoriale. In parallelo, per non temere problematiche di alcun tipo, ricordiamo comunque che la garanzia di 24 mesi permette di coprire ogni singolo difetto di fabbrica riscontrato.

MD Discount: tutte le offerte più inaspettate

Offerte da pazzi per tutti gli utenti da MD Discount, la nuovissima campagna promozionale vede offrire agli utenti incredibili occasioni di risparmio, con le quali avere il massimo con il minimo sforzo. Il volantino parte con una friggitrice ad aria, in vendita addirittura a soli 39,90 euro, un prezzo di assoluto rispetto in confronto a quanto il mercato è attualmente in grado di offrire.

In secondo luogo consigliamo l’acquisto della scopa elettrica senza filo Rowenta, oggi disponibile a 84,90 euro, una cifra complessivamente molto buona per un prodotto di alto livello, per concludere la selezione di offerte con i 209 euro necessari per l’acquisto ad esempio di un frigorifero monoporta Hisense, oggi acquistabile e dalle ottime performance generali.