Un potente attacco hacker ha colpito il Gestore italiano dei Servizi energetici (Gse Spa) nella notte scorsa tra domenica e lunedì. La notizia è stata confermata dalla stessa società in una nota diffusa pubblicamente.

Di cosa si occupa Gse? Parliamo di una società per azioni nata nel 1999 che promuove la promozione e lo sviluppo di energie rinnovabili. Inoltre, garantisce la sicurezza energetica del Paese e si interessa dell’acquisto di gas in stoccaggio.

In queste ore, purtroppo, l’azienda ha subito un duro attacco dalla cyber gang BlackCat, la quale ha rivendicato l’attacco pubblicando l’annuncio sul data leak site personale. I criminali informatici hanno costi dato la notizia di aver rubato 700 Gb di dati dall’infrastruttura, chiedendo il riscatto alla società.

Gse attacco hacker: azienda colpita duramente da BlackCat

“Il Gse è stato vittima di un attacco informatico per mezzo di un malware di ultima generazione”, dichiara la società, che aggiunge anche di aver subito segnalato quanto successo alle Autorità competenti.

Inoltre, sempre nella medesima nota, il Gse ha fatto sapere di aver messo subito in pratica delle attività per ripristinare l’infrastruttura e metterla immediatamente in sicurezza. Infatti, queste attività da parte dei BlackCat hanno compromesso i sistemi, causando lo spegnimento delle macchine e il down del sito web.

Quasi sicuramente, si tratta di un attacco hacker avvenuto tramite una solita attività di phishing (di cui abbiamo parlato anche qui), che potrebbe aver probabilmente esposto dati aziendali sensibili. Di fatto, il Gse gestisce anche l’acquisto e la vendita in borsa dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.