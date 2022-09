Durante l’evento di IFA 2022 a Berlino il noto produttore Asus ha tolto i veli sul suo primo nuovo laptop pieghevole, il nuovo Asus Zenbook 17 Fold OLED. Ecco ciò che ha in mente questa azienda riguardo ai dispositivi pieghevoli. Il suo laptop, infatti, è molto versatile e si può utilizzare in tante modalità differenti. Scopriamolo qui di seguito nella nostra anteprima.

Asus sorprende con il suo laptop pieghevole, Zenbook 17 Fold OLED

Una delle novità di rilievo di IFA 2022 è senz’altro il nuovo Asus Zenbook 17 Fold OLED. Un nuovo computer portatile foldable con un display da 17,3 pollici touch sviluppato grazie alle tecnologie Intel e con un form factor molto particolare. L’ampio display è infatti pieghevole e rende disponibili due display e la piega centrale che si crea non si percepisce molto al tatto.

Trattandosi di un prodotto del genere, è possibile utilizzarlo in diverse modalità. C’è la modalità portrait sfruttando la curvatura e la tastiera esterna prodotta da Asus, oppure è possibile utilizzarlo in modalità landscape grazie alla presenza di un supporto posteriore per mantenerlo in piedi.

Al suo interno troviamo la dodicesima generazione di processori Intel i7. I suoi punti di forza sono comunque l’ergonomia e la sua elevata versatilità perché è ovviamente sfruttabile in diverse situazioni, come già detto, come laptop, utilizzando metà schermo oppure si può utilizzare completamente aperto. Un lavoro eccezionale da parte di Asus che ha sorpreso tutti con la sua interpretazione del concetto di foldable.

Vi ricordiamo che Asus Zenbook 17 Fold OLED sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo di partenza di 3.299 euro tasse incluse.