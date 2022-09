Smartphone preziosi: non gettate questo modello o farete il peggior errore della vita

A tutti capita di fare errori nella propria vita, poiché nessuno ci blocca ancor prima di compierli. Ebbene, noi di Tecnoandroid vogliamo evitarvi delle spiacevoli scoperte, per questo abbiamo deciso di parlare degli smartphone preziosi che vi faranno guadagnare delle cifre da capogiro. Ecco i dispositivi del passato da non gettare per nessuna ragione al mondo.

Smartphone preziosi: nell’elenco dei più costosi c’è anche il Nokia 3310

Guadagnare nel 2022 è semplice grazie ai cimeli del passato. Avete presente quel Nokia 3310 tanto amato dai vostri genitori e che utilizzavate per giocare a Snake o per sentire le suonerie? Ecco, ora costa molto di più e non è il solo. Qui seguito troverete la lista completa con i relativi prezzi.

Pre-produzione Prototipo iPhone 1 : circa 12.000 €

circa 12.000 € Motorola 8000x : 1.000 – 4.000 €

: 1.000 – 4.000 € Nokia 7700 : £ 1.200 – 2.400 €

: £ 1.200 – 2.400 € Senatore Mobira NMT : 1.000 – 2.400 €

: 1.000 – 2.400 € IBM Simon Personal Communicator: 1.000 – 2.400 €

Simon Personal Communicator: 1.000 – 2.400 € Nokia Sapphire 8800 : 600 – 2.400 €

: 600 – 2.400 € Technophone PC105T : 700 – 1.800 €

: 700 – 1.800 € Orbitel Citiphone : 700 – 1.200 €

: 700 – 1.200 € Telefono satellitare Ericsson R290 : 350 – 1.200 €

: 350 – 1.200 € Rainbow StarTAC: 100 – 500 €

Il protagonista, nonché il 3310, non è presente nell’elenco poiché merita una descrizione a sé. Il noto modello fu annunciato il 1° settembre e nel tempo ha raggiunto oltre 126 milioni di vendite fino al suo ritiro segnato nel 2005. Il 3310 era dotato di una tastiera con tasti, uno con la C e due frecce su/giù per spostarsi nel menù. Lo schermo è bianco e nero 4.032 pixel e la tecnologia si basa su 2G – GSM (Global Mobile Communications) con frequenza dal 200 al 1800 MHz. Inoltre possiede un’ottima stabilità del sistema operativo, ma anche della struttura esterna. Non a caso è ricordato come “l’indistruttibile”.

Ad oggi il suo costo si aggira attorno ai 500 euro: su eBay infatti viene venduto, con caricabatteria e scatola, a 449 euro.