Michael Tsai, uno sviluppatore di software e blogger, ha compilato resoconti su un problema recentemente scoperto con Studio Display di Apple, che comporta problemi audio ricorrenti. La riproduzione audio potrebbe diventare ‘distaccata’ o interrompersi completamente come conseguenza. Inoltre, alcuni utenti hanno segnalato di avere problemi simili con il microfono integrato e persino con la webcam.

MacRumors ha riferito oggi che Apple ha riconosciuto il problema e ha raccomandato ai consumatori di spegnere e riaccendere i loro Studio Display. La raccomandazione è stata fatta in una nota che è stata distribuita ai fornitori di servizi da Apple. A causa del fatto che lo Studio Display non ha un pulsante di accensione fisico e non può essere spento o riavviato completamente tramite macOS, questo avviso potrebbe risultare alquanto strano. Nel frattempo, poiché Apple sta cercando una soluzione, puoi provare a scollegare il cavo di alimentazione per il display, attendere almeno dieci secondi, quindi ricollegarlo. Questo dovrebbe ripristinare il normale funzionamento.

Studio Display è dotato di un chip A13

Lo Studio Display non è come gli altri display per computer; è effettivamente un iPad di fascia bassa all’interno, pieno di un chip A13, 64 GB di spazio di archiviazione e un sistema operativo sviluppato da iOS. Questo gli dà più intelligenza rispetto ai normali monitor dei computer. Indipendentemente dalle capacità del Mac a cui è collegato, ciò significa che è in grado di eseguire una varietà di attività uniche per se stesso. Ad esempio, può supportare la funzione Center Stage che consente la panoramica e la scansione e può mantenere sempre attivo Hey Siri. Tuttavia, ciò implica anche che, proprio come qualsiasi altro computer, è suscettibile di errori software.

Gli utenti hanno segnalato che questo è il secondo problema relativo al software minore che hanno riscontrato durante l’utilizzo di Studio Display. I revisori e gli utenti hanno subito notato, non molto tempo dopo il suo rilascio, che la qualità della sua webcam integrata era inferiore a quella delle webcam per iPhone e iPad frontali di Apple. Un paio di mesi dopo, Apple ha aggiornato il firmware della webcam con un aggiornamento che aveva lo scopo di migliorare la ‘riduzione del rumore, il contrasto e l’inquadratura’ della fotocamera.

Questo aggiornamento, versione firmware 15.5, è attualmente la versione più aggiornata del firmware Studio Display che può essere scaricata.