In occasione di IFA 2022, LG presenta una vasta gamma di soluzioni intelligenti pensate per necessità e gusti dei consumatori sparsi in tutto il mondo. Rifacendosi al tema “Life, Reimagined“, l’azienda lancerà nuovi dispositivi e servizi sviluppati con l’obiettivo di rendere il consumatore il vero protagonista.

Tra le novità presentate dall’azienda durante l’evento ritroviamo la TV OLED evo Gallery Edition da 97 pollici, il più grande schermo al mondo al momento. Questo modello G2 trasforma completamente il concetto di intrattenimento a casa con una qualità incredibile delle immagini estesa per ben 97 pollici, affidandosi a dimensioni ampie e ad un sistema di intelligenza artificiale. Presente nello stand dell’IFA anche altri schermi grandi e ultra-grandi tra cui la TV LG SIGNATURE OLED in 8K da 88 pollici o l’LG Micro LED in 4K da 136 pollici con risoluzione di 3840×2160.

Debutto dei nuovi prodotti LG durante l’evento IFA 2022, tra cui la nuova TV da 97 pollici

LG durante l’IFA ha deciso di allestire anche un’esperienza di gioco alternativa nella zona Flex Arcade, con diverse postazioni di gioco per provare console, nuovi giochi e classici del mondo del gaming su tutte le TV OLED LG compatibili, tra cui l’LG OLED Flex. Con almeno 20 livelli di curvatura e funzioni appositamente pensate per il gaming, questa TV permette di configurare in modo estremamente personalizzato la propria esperienza di gioco.

La zona Lifestyle, invece, ospita prodotti e servizi personalizzabili tra cui i raffinati TV lifestyle della OLED Objet Collection e le proposte audio, come l’altoparlante wireless XBOOM 360. Esposti anche prodotti LG per la cura delle scarpe, per purificare l’aria, elementi d’arredo e monitor della linea Ergo. Infine, nella zona UltraGear Gaming Monitor Play sono presenti le collezioni di monitor gaming parte della linea Ultra Gear.