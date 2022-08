In occasione dell’importante evento tecnico di IFA 2022 a Berlino, il noto produttore Asus ha tolto i veli sul suo primo nuovo laptop pieghevole. Stiamo parlando del nuovo Asus Zenbook 17 Fold OLED, il quale aveva già sorpreso tutti all’anteprima del CES 2022 per la sua versatilità, originalità e ingegnosità.

Asus continua ad innovare a IFA 2022 con il suo nuovo Asus Zenbook 17 Fold OLED

Il futuro è dei dispositivi pieghevoli e anche il noto produttore Asus ne da una prova. Come già accennato, durante l’evento di IFA 2022 l’azienda ha infatti annunciato il suo primo nuovo laptop pieghevole. Asus Zenbook 17 Fold OLED è in grado di offrire le funzioni di più dispositivi – laptop, desktop e tablet – in un unico dispositivo compatto, con modalità versatili in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Il laptop dispone infatti di un display OLED pieghevole da 17,3 pollici di diagonale verificato da Intel® Evo™ con risoluzione 2,5K e con un form factor di 4:3. Una volta piegato, si avranno a disposizione due display da 12.5 pollici da 3:2 e con una risoluzione pari a 1920×1280 pixel. In questo modo aumentano enormemente le modalità d’uso di questo device, dal Desktop, al Laptop con tastiera Bluetooth ASUS ErgoSense, al Laptop con tastiera virtuale, al Tablet, al Reader. Prestazioni poi al top grazie alla presenza dei processori Intel Core™ i7 U-Series di 12a generazione, grafica Intel Iris® Xe, Intel WiFi 6E, fino a 16 GB di RAM e una veloce unità SSD PCIe® 4.0 da 1 TB.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo laptop pieghevole Asus Zenbook 17 Fold OLED sarà disponibile dal quarto trimestre del 2022 con prezzi a partire da 3.299 euro (tasse escluse).