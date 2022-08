È passato poco più di un mese da quando ASUS ha fatto l’annuncio ufficiale del suo smartphone da gioco più recente, che era la serie ASUS ROG Phone 6; tuttavia, sembra che l’azienda non abbia ancora finito con le loro uscite per l’anno. In accordo con una pagina di conto alla rovescia che può essere vista sul sito Web ufficiale di ASUS, la società svelerà un altro smartphone da gioco il 19 settembre 2022.

Il ROG Phone 6D sarà il dispositivo di cui si parlerà durante l’evento, come indicato dall’invito, il che significa che questo non sarà un sostituto dei telefoni attualmente disponibili ma piuttosto una varietà aggiuntiva. Non ci sono molte informazioni disponibili sul ROG Phone 6D; tuttavia, esiste la possibilità che questa possa finire per essere una versione più economica del ROG Phone 6.

ASUS ROG si prepara con un nuovo smartphone

Prevediamo che il ROG Phone 6D avrà un prezzo inferiore a 899 euro. Questo perché il modello base del ROG Phone 6 costa 899 euro, mentre il modello Pro, che ha più RAM, costa 1.099 euro; pertanto, prevediamo che il ROG Phone 6D costerà meno di 899 euro. Il possibile prezzo più basso solleva la domanda: cosa significa? È possibile che parte dell’hardware possa essere sostituita con qualcosa a un prezzo più ragionevole.

Secondo le fonti, ASUS potrebbe decidere di utilizzare Dimensity 9000+ di MediaTek al posto dello Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, che è l’attuale processore di punta di Qualcomm. È sufficiente ricordare che Qualcomm è un marchio molto più mainstream che ha una comprovata esperienza nel corso degli anni. Ciò è in contrasto con la serie MediaTek Dimensity 9000, che ha ricevuto alcune recensioni piuttosto positive.