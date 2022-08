La serie Pixel 6 di Google ha introdotto una serie di novità nel portafoglio Pixel l’anno scorso. L’introduzione del processore Google Tensor è stata forse la più significativa. Mentre Google lo ha progettato internamente, l’azienda ha sollecitato l’assistenza di Samsung per metterlo insieme. Questa relazione sembra continuare per il prossimo futuro, poiché si dice che Samsung stia lavorando sodo per testare un processore Google Tensor di prossima generazione, uno che potrebbe essere interessante se hai intenzione di ritardare l’acquisto di Pixel fino al 2023.

Vale la pena notare che non stiamo parlando della seconda generazione del chip Tensor qui. Dopotutto, il Pixel 7 arriverà nel giro di poche settimane e i prototipi sono già in circolazione, quindi non avrebbe senso iniziare subito a testare quel SoC. Invece, secondo un rumor di GalaxyClub, questo sembra essere il Tensor di terza generazione, che dovrebbe debuttare su Pixel 8 il prossimo anno.

Samsung, il nuovo Tensor arriverà su Pixel 8 ?

Come possiamo essere certi? Ad esempio, il chip Zuma viene testato su una scheda di sviluppo Ripcurrent, mentre il futuro chip Tensor è noto per essere testato su una scheda di sviluppo Cloudripper. Porta anche il numero di modello S5P9865, ma il primo Tensor aveva S5P9845 e il Tensor di seconda generazione era stato precedentemente identificato con il numero di modello S5P9855.

Ovviamente, Pixel 7 – e il suo Tensor di seconda generazione – devono ancora essere rilasciati. Il Pixel 8 è ancora tra un anno ed è molto probabilmente nelle prime fasi di sviluppo. Indipendentemente dal momento in cui questi rapporti circolano, consigliamo di accettarli con cautela. Data l’abitudine di Google di far apparire inspiegabilmente ovunque su Internet le immagini dei prossimi telefoni, mesi prima del loro debutto, non passerà molto tempo prima che ulteriori fatti riguardanti il ​​Pixel 8 inizino a farsi sentire.