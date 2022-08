La migliore campagna promozionale Comet degli ultimi mesi, è finalmente arrivata e promette un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative degli utenti che speravano di spendere sempre meno sull’acquisto della tecnologia generale.

Il volantino, difatti, risulta essere attivo praticamente senza limiti o vincoli, ciò sta a significare che gli ordini sono effettuabili ovunque sul territorio nazionale, ed allo stesso tempo che gli acquisti possono essere estesi direttamente al sito ufficiale, il quale prevede la consegna a domicilio a titolo completamente gratuito, nel momento in cui il valore complessivo dovesse superare i 49 euro.

Premete qui e collegatevi subito al nostro canale Telegram per essere sicuri di avere gratis i codici sconto Amazon e tantissime offerte.

Comet: tutti i prezzi più bassi, anche smartphone

I Saldi continuano da Comet con alcune ottime offerte pensate per indurre un livello di risparmio che superi quello delle dirette concorrenti del mercato. Il prodotto principe dell’intera campagna, non può che essere l’ottimo Apple iPhone 12, acquistabile con un esborso finale di soli 679 euro.

Spostando invece l’attenzione verso il mondo Android, sono innumerevoli i modelli in promozione, spaziano dal recentissimo Galaxy S22, in vendita a 699 euro, per scendere poi verso Galaxy A13 a 149 euro, Galaxy A52s a 299 euro, oppure anche Galaxy A22 a 169 euro. Nel caso in cui si fosse interessati a brand differenti, la scelta potrà ricadere su Xiaomi 12 a 649 euro, Realme C35 a 179 uro, xiaomi 11T Pro a 399 euro, Redmi Note 10 Pro a 229 euro, Oppo A16s a 149 euro, TCL 306 a 129 euro, oppure Honor X8 a 219 euro e similari.