Coop torna a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale molto interessante, condita con prezzi più bassi del normale, applicati sia sui prodotti di fascia alta, che comunque beni di prima necessità.

La soluzione che potete trovare ampiamente descritta nel nostro articolo, risulta essere attiva solo ed esclusivamente nei negozi fisici, in quanto ricordiamo che gli acquisti non potranno essere completati sul sito ufficiale, o comunque da altre parti sul territorio nazionale. Inoltre, i prodotti che vi andremo ad elencare sono da considerarsi disponibili con garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

Coop: le offerte sono incredibili, ecco il volantino

Con Coop è possibile spendere anche soli 3 euro sull’acquisto della tecnologia, un prezzo irrisorio corrispondente ad un prodotto comunque molto utile per gli utenti che ad esempio alla ricerca di un dispositivo per accendere la fiamma dei fornelli o del proprio barbecue in assoluta sicurezza.

Stiamo infatti parlando dell’accendigas fluo di marca Bic, in vendita a soli 3,50 euro, contro il prezzo originario di listino corrispondente a 4,69 euro. La riduzione elencata, lo ricordiamo, può essere sfruttata in esclusiva dai soci, previa presentazione della tessera SocioCoop.

Volendo invece acquistare un ferro da stiro a vapore, la scelta potrebbe ricadere sul modello Rowenta DX1530, in vendita quest’oggi a soli 27,90 euro. Tutte le altre offerte del volantino sono disponibili direttamente sul sito ufficiale, dove potrete visualizzare ogni singolo dettaglio.