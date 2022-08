Uno dei maggiori pericoli con cui tutta la community del web deve tirare i conti ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica fraudolenta infatti, colpisce in modo costante e con delle vere e proprie ondate gli utenti con l’ovvio obbiettivo di sottrarre loro dati sensibili come codici di accesso a carte di credito oppure info varie.

Generalmente questa pratica prende corpo in false comunicazioni importanti diffuse sfruttando mail o SMS che mostrano indebitamente il nome di alcuni enti autorevoli, ciò gli consente di conquistare molto facilmente la fiducia del lettore meno attento che tenderà dunque a seguire le istruzioni, ovviamente dannose, presenti nella comunicazione.

Phishing mail a nome di INPS

La nuova mail di phishing che in molti ci stanno segnalando ribadisce perfettamente tutti questi concetti, quest’ultima avvisa infatti l’utente di una richiesta non andata a buon fine presso INPS a causa dell’assenza di documentazione, la quale può essere visionata interamente scaricando un allegato presente nella mail, il quale però al suo interno contiene un malware a dir poco letale che, se avviato, si installerà nel PC prendendone il controllo totale.

Questo software infatti inizierà a copiare tutti i dati presenti nel vostro PC per poi inviarli al proprio creatore che potrà visionarli e analizzarli comodamente in un secondo momento per utilizzarli contro di voi.

Se doveste incappare in questa tipologia di mail il consiglio migliore da seguire è molto molto semplice, eliminatela immediatamente senza pensarci due volte e soprattutto non scaricate quell’allegato, sarebbe davvero la fine per la vostra privacy.