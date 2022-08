Nei giorni scorsi, il Ministero della Salute ha aperto una segnalazione riguardo alcuni lotti produttivi di Coca-Cola Original Taste. Il motivo segnalato dal Ministero per il Richiamo è relativo al potenziale rischio chimico della bevanda analcolica.

La nota è stata pubblicata sul sito ufficiale del Ministero della Salute ed è consultabile pubblicamente al seguente indirizzo. Nel documento si legge che lo stabilimento di produzione è quello di Coca-Cola HBC Italia s.r.l. con sede a Nogara (VR).

I prodotti interessati sono le Bottiglie in vetro da 1L in confezione da 9, con data di scadenza 07-07-2023 e 08-07-2023. Per facilitare il riconoscimento, i lotti produttivi interessati dal richiamo sono quelli contraddistinti dal numero di serie:

L2207087N

L2207077N

Il Ministero della Salute ha avviato una campagna di richiamo per alcune bottiglie di Coca-Cola, ecco come verificare le avete acquistate

Come specificato dal Ministero della Salute, il motivo del richiamo e quindi il rischio è legato ad una errata etichettatura. Sebbene sulla bottiglia sia presente l’indicazione “zero zuccheri” il prodotto contiene zucchero. Inoltre, la bottiglia presenta il tappo rosso anziché nero, a conferma di un errore di produzione.



Nel caso in cui aveste acquistato una di queste bottiglie, dopo aver verificato i numeri di produzione e il lotto di appartenenza, è possibile ricevere supporto dedicato. Basterà chiamare il Numero Verde 800.534.934 per provvedere alla gestione.

Ricordiamo che tutti gli operatori del settore alimentare hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti commercializzati. Quando queste problematiche si verificano, gli operatori devono ritirare il prodotto dal mercato.