Google Fi è un operatore Google MVNO che utilizza le reti LTE e 5G di T-Mobile e US Cellular. Nonostante molti dei più grandi smartwatch Android sul mercato abbiano ora l’hardware necessario per la connettività cellulare, il servizio non li supporta. Questa precedenza, tuttavia, sembra cambiare con il prossimo lancio di Pixel Watch.

Google afferma che sta lavorando per fornire supporto per Pixel Watch alla sua rete. Ci sono diverse allusioni a ‘Rohan’, il nome in codice del futuro orologio da polso del grande G, il che implica che lo smartwatch può essere acquistato direttamente dall’MVNO o aggiunto a un contratto esistente.

Google Pixel Watch supporterà le reti LTE

Non sono disponibili dettagli sui prezzi e non è chiaro se Google assegnerà a Pixel Watch il proprio numero di telefono o semplicemente fornirà l’accesso ai dati. Google Fi, come altri operatori, potrebbe addebitarti un costo aggiuntivo per l’aggiunta di uno smartwatch alla tua connessione esistente. In ogni caso, il primo orologio da polso di Google, con connettività di rete, dovrebbe essere in grado di funzionare in modo indipendente anche quando non è collegato a un telefono Android.

Una certificazione Bluetooth del Google Pixel Watch di aprile suggerisce che Google rilascerà tre varianti, con una sola che supporta le reti LTE. L’aggiunta del supporto per Pixel Watch da parte di Google Fi potrebbe aprire la strada al funzionamento in rete di altri smartwatch basati su Wear OS sul mercato, anche se nulla nella decostruzione di 9to5 suggerisce che sarà così.

Secondo la decostruzione, puoi acquistare l’assicurazione per il tuo Pixel Watch tramite Google Fi. Non dovrai acquistare il piano di protezione insieme all’hardware: se cambi idea dopo aver ricevuto l’orologio, avrai alcuni giorni per farlo.