Google ha presentato ufficialmente l’attesissimo Pixel Watch alla conferenza degli sviluppatori I/O di quest’anno. Durante l’evento, però, l’azienda non ha rilasciato tutte le specifiche riguardanti lo smartwatch. Finora, sappiamo che il Pixel Watch sarà rilasciato questo autunno insieme alla serie Pixel 7, caratterizzato da un display circolare con cornici basse, diverse opzioni di personalizzazione del cinturino, durata della batteria di un giorno, un chipset più vecchio e capacità LTE.

Mentre aspettiamo che Google fornisca maggiori dettagli su Pixel Watch, un nuovo rapporto afferma che sarà il primo smartwatch supportato da Google Fi. Secondo 9to5Google, l’app Google Fi versione 69 rivela nuove stringhe riguardanti il ​​Pixel Watch (nome in codice ‘Rohan’).

Pixel Watch è stato annunciato da poco

Per chi non lo sapesse, Google Fi non supporta ancora nessuno smartwatch. L’operatore supporta smartphone come vari modelli Android e iPhone, nonché Chromebook e tablet Android. Tuttavia, il corriere potrebbe ora essere pronto per introdurre il supporto per gli smartwatch LTE.

Sebbene al momento non ci siano riferimenti ad altri smartwatch LTE nell’APK di Google Fi, il fatto che stia estendendo il supporto a Pixel Watch ci fa credere che potrebbe aggiungere più smartwatch in futuro. Non è chiaro se Google Fi fornirà una SIM solo dati gratuita per Pixel Watch o fornirà un numero di telefono dedicato per consentire ai consumatori di effettuare e ricevere telefonate utilizzando il dispositivo indossabile.

Al momento, la società non ha rilasciato molti dettagli in merito; gli utenti si aspettavano maggiori dettagli durante l’annuncio del Pixel ma ora non ci resta che attendere un comunicato ufficiale.