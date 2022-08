Smartphone: presto potrete fare foto spaziali grazie al micro drone integrato

Quando si parla di passi da gigante, non si può dire nulla, soprattutto se la protagonista è la tecnologia. Cosa abbiamo intenzione di dirvi? Lasciamo stare i giri di parole: presto gli smartphone voleranno grazie ad un drone integrato. Ora starete pensando: “Ma siete seri?” e noi vi rispondiamo: assolutamente sì. È folle da pensare, avete ragione, ma d’altronde senza follia non vi è progresso né tantomeno nuove idee, no?

Smartphone: la proposta senza eguali

In un mercato in cui la monotonia e la mancanza di originalità sono all’ordine del giorno, distinguersi è ciò che rende la vendita vincente. Questa è la tecnica utilizzata da Vivo soprattutto in ambito fotografico. Mentre tutti gli smartphone si comportano in maniera simile mutando semplicemente di megapixel, la famosa azienda ha scelto di aggiungere una funzione senza precedenti, ovvero il micro-drone all’interno della scocca del telefonino.

Lo smartphone vivo è composto da un cassetto ad apertura motorizzata, nel quale si trova un minuscolo quadricottero, con eliche all’interno del corpo. Nel concept del 2021 questo aveva una fotocamera con modulo con sensore da 200 megapixel che si troverà anche nell’ultimo rendering.

Come si chiamerà? Voci di corridoio dicono che prenderà il nome di Vivo X100 Pro (vista la recente presentazione del nuovo vivo X80 Pro). Ovviamente non è ancora uscito ma si prevede che questo raggiungerà il mercato nel 2024. Nella confusione più totale una cosa è certa: questa possibile invenzione Vivo segnerà per sempre le vite complicate dei fotografi che ogni giorno si ritrovano a dover portare un drone pesantissimo per gli scatti più particolari.